Lufthansa Çin’e uçuşları durdurdu!

Alman havayolu şirketi Lufthansa’nın Çin’in Nanjing kentinden Frankfurt uçağında şüpheli bir Corona vakasına rastlanması ve vaka sayısının her geçen gün artmasından dolayı Çin’e gerçekleşecek tüm uçuşların iptal edildiği duyuruldu.

Lufthansa tarafından yapılan açıklamada, uçuş seferlerinin Corona virüsünün seyrine göre belirleneceği ifade edildi.

BRITISH AIRWAYS VE GÜRCİSTAN SİVİL HAVACILIK AJANSI DA DURDURDU

British Airways, Çin’e yapılacak ve Çin’den yapılan tüm uçuşları salgın nedeniyle askıya aldığını duyurdu.

Hava yolu şirketinin açıklamasında, Ocak ve Şubat aylarında Çin ana karasına doğrudan uçuş olmayacağı belirtildi.

Açıklamada, “Bu durum için müşterilerimizden özür diliyoruz. Ancak müşterilerimizin ve ekibimizin güvenliği her zaman önceliğimizdir” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Gürcistan Sivil Havacılık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, kararın virüsün Gürcistan topraklarına girmesini önlemek için önleyici tedbirler çerçevesinde alındığı belirtildi.

Çin tarafının Gürcistan Sivil Havacılık Ajansı’nın kararı hakkında bilgilendirildiği kaydedilen açıklamada, “Gürcistan ve Çin arasında doğrudan uçuş yasağı, 29 Mart 2020’ye kadar yürürlükte kalacak” ifadeleri kullanıldı. (İHA)

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