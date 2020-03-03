Luiz Gustavo: ‘Ayrılıklarda aslında oyuncuların da büyük suçu vardır’

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final ilk maçında Trabzonspor’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın başında son maçına çıktı.

Yanal’ın vedası hakkında açıklamalarda bulunan oyuncular arasında Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Luiz Gustavo da yer aldı. Gustavo, oyuncuların da suçlu olduğunun altını çizdi ve “Her zaman bir teknik direktör ayrıldığında aslında oyuncuların da büyük suçu vardır” dedi.

Deneyimli oyuncu, “Oyuncuların, hocanın istediklerini tam olarak yerine getiremedikleri anlamına da gelir bu. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu kabul etmeliyiz” ifadelerini kullandı.