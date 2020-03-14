Luiz Gustavo: ‘İşler iyi gidiyorken herkes Ronaldinho gibi…’

Süper Lig 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor’a 1-0 yenilen Fenerbahçe’de büyük üzüntü yaşanırken Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo’dan ses getiren açıklamalar geldi.

9 kişi kalan rakiplerine isabetli şut çekemeyen sarı lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu, Antalyaspor maçından sonra yaptığı açıklamaları hatırlattı.

Maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuşan Gustavo, “Son röportajımda da söyledim; bir takımda teknik direktör gittiğinde oyuncuların da suçu vardır. Bunu sahada kanıtlamış olduk. Sorumluluğumuzu almalıyız. Sahada gösterdiğimiz performans utanç verici. En azından karakter göstermemiz gerekiyor” dedi.

“HERKES RONALDİNHO GİBİ…”

Muhabirin sorduğu “Takımda eksik olan ne?” sorusuna yanıt veren Gustavo, “Neyin eksik olduğunu söylemek zor. İşler iyi gidiyorken sahada herkes Ronaldinho gibi. Ama işler zor gidince aynı isteği göremiyorum. En azından formasını giydiğimiz tarihi olan kulübe saygı göstermemiz gerekiyor” yanıtını verdi.

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