Lukaşenko, Batı’ya karşı Rusya ile hareket edeceklerini söyledi

MİNSK (AA) – Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı’nın ülkesine yönelik yaptırım ve saldırılarına karşı Rusya'yla hareket etmeye kararlı olduklarını bildirdi.

Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi’de yaptığı görüşmenin detayları hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin ile belirli güçlerin Belarus ile Rusya etrafında birleşmeye ve baskı kurmaya başladığı anlayışına sahip olduklarını belirten Lukaşenko, “Ülkelerimizin etrafında yaşananları ve bu durumu kesinlikle aynı değerlendiriyoruz. Tüm bu saldırılara karşı birlikte durmaya kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Lukaşenko, Belarus ile Rusya arasında savunma sanayisi iş birliği ve silah sevkiyatı konusunda da karşılıklı anlayışın olduğunu kaydederek “(Putin ile görüşmede Belarus topraklarında) herhangi bir askeri üs oluşturulması, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin kalıcı olarak yerleştirilmesi ile ilgili müzakere yapılmadı. Bu konu hiç gündeme gelmedi. Buna ihtiyacımız da yok.” diye konuştu.

Rusya’nın her zaman Belarus’un yanında olduğunu vurgulayan Lukaşenko, NATO tarafından şüpheli bir askeri faaliyet fark edildiğinde ve durumun ağırlaşması halinde müttefik birliklerinin 24 saat içinde Belarus’a konuşlanacağını aktardı.

Lukaşenko, Avrupa Birliği ve Batı ülkeleri tarafından Belarus’a yaptırım konusunu Putin ile çok uzun şekilde ele aldıklarını, Batı’nın kısıtlayıcı önlemlerine cevap vermek için bir algoritma bulma hususunda anlaştıklarını ifade etti.