Lüks araba paylaşımları dikkat çeken isme dikkat çeken ihale

AKP’li Üsküdar Belediyesi 59 milyon liraya Milli Emlak Daire Başkanlığı için hizmet binası yaptıracak. Hizmet binası yapımı için açılan ihaleyi, “AKP Çocukları” adlı sosyal medya hesabında, lüks araba tutkusu gözler önüne serilen eski AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Levent Duru Başaran’ın şirketi kazandı.

ÖZLEM GÜVEMLİ

Üsküdar Belediyesi, 30 Haziran günü “Milli Emlak Daire Başkanlığı Hizmet Binası Yapım İşi” için ihale düzenledi.

Hayrettin Çavuş Mahallesi’nde 2 bin 300 metrekarelik parsel üzerinden toplam 10 bin 477 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak betonarme binanın yapımı için yaklaşık maliyet 62 milyon 139 bin lira olarak belirlendi. İhaleye 2 teklif sunuldu.

İhaleyi 59 milyon lira teklif veren Ala Mimarlık Yapı Anonim Şirketi kazandı. Şirket ile belediye arasında 5 Ağustos’ta sözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre Milli Emlak Daire Başkanlığı Hizmet Binası 2022 yılının kasım ayına kadar bitirilecek.

“AKP ÇOCUKLARI” HESABI İFŞA ETMİŞTİ

İhaleyi kazanan firmanın ortakları Haluk Özden Başaran ve Levent Duru Başaran. 2015 yılında İstanbul Beyoğlu’nda kurulan şirketin genel merkezi, 2020 yılının haziran ayında İzmir Bayraklı’ya taşındı. Şirketi ortağı Levent Duru Başaran da eski AKP İzmir Ar-Ge İl Başkan Yardımcısı. Başaran’ın adı daha önce AKP’lilerin yaşadığı lüks hayatı ifşa eden “AKP Çocukları” adlı twitter hesabı tarafından gündeme getirilmişti.

Levent Duru Başaran ve arkadaşlarının “Bosphorus Fellas” hesabından paylaştığı milyonluk lüks arabalar oldukça dikkat çekmişti. Başaran, arabasının bagajında bulunan silahın görüntülerini de paylaşmıştı. “AKP Çocukları” hesabında bu görüntülerin kamuoyunun gündeme taşınmasının ardından Levent Duru Başaran sosyal medya hesaplarını kapatmıştı. Başaran aynı zamanda BMC’nin müteahhidi olarak da biliniyor. İhaleyi kazanan Ala Mimarlık Yapı Anonim Şirketi’nin web sayfasında da BMC Otomotiv için İzmir’de inşa edilen endüstriyel yapıların detayları yer alıyor.

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