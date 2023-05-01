‘Lüks-şatafat, israf-haramda sınır tanımadığı için oy vermeyeceğim’

ANAP’tan Diyarbakır milletvekilliği yapan ilahiyatçı Abdulbaki Erdoğmuş, hiçbir parti ve adayın yandaşı olmadığını belirterek, maddeler halinde Erdoğan’a oy vermeme gerekçelerini aktardı, şunları anlattı:

Türkiye derin bir ekonomik ve siyasal kriz içindedir. İnsanımız giderek yoksullaşmakta, ayrışmakta, umutsuzluk ve çaresizliğe mahkûm edilmektedir. Daha fazla karanlıkta kalmamak için Erdoğan’a oy vermeyeceğim. Erdoğan’ın yeniden kazanması durumunda, ülkemizin geri dönülemez bir otoriteliğe ve muhalefetsiz bir yönetime dönüşmesi kaçınılmazdır. Muhalefetsiz bir yönetime imkân vermemek ve mevcut otoriter yönetimin değişmesi için Erdoğan’a oy vermeyeceğim.

ABA ALTINDAN SOPA

Diyarbakır’da Cami açılışını siyasi mitinge çevirerek sağına MHP Genel Başkanını, soluna da HÜDAPAR Genel Başkanını alan Erdoğan, ‘Aba altından sopa’ göstermiştir. Baskı, hakaret ve tehditlere boyun eğmemek ve ‘onurlu duruş’ sergilemek adına Erdoğan’a oy vermeyeceğim. İnsani, ahlaki ve İslami değerler, hiçbir dönemde bu kadar aleni ve pervasızca çiğnenmedi. Hiçbir politikacı elde Kur’an ve seccade ile miting meydanlarında halkın karşısına çıkmadı. Fitne ve fesadı yayan bu uydurulmuş din anlayışını ve Muaviye geleneğini reddetmek için Erdoğan’a oy vermeyeceğim.

LÜKS-ŞATAFAT-İSRAF

Yönetimi ve devlet kurumlarını dini ve ideolojik gruplara parsellediği için Erdoğan’a oy vermeyeceğim. Gösterişli camiler inşa ederek samimiyeti yok ettiği için Erdoğan’a oy vermeyeceğim. Lüks, şatafat,israf ve haramda sınır tanımadığı için Erdoğan’a oy vermeyeceğim. OHAL ve KHK ile yüzbinlerce masum insan cezalandırıldığı için Erdoğan’a oy vermeyeceğim. Adaletsizliğe yol açtığı için Erdoğan’a oy vermeyeceğim. Ayeti Kerime’nin gereği olarak Erdoğan’a oy vermeyeceğim.