Lüks tuvalet 25 TL oldu

Florya’da bir alışveriş merkezinde müşterilerine VİP hizmet veren tuvalet, Avrupa’da 200 şubesi bulunan Hollandalı bir şirket tarafından 2015 yılında açıldı.

Türkiye’de tek şubesi bulunan ve lüks hizmet konseptiyle işletilen tuvaletin kadın kısmında özel makyaj aynası ve kadınlara özel ürünlerin satıldığı bir nokta da bulunuyor.

İlk açıldığında 1.5 lira ücret belirlenen VİP tuvaletin yeni ücreti ise 25 liraya yükseldi.

Bebeklere özel dizayn edilen bölümün kullanım ücreti ise 50 lira olurken, alışveriş merkezinin çalışanları aylık 400 lira abonelik ücreti vererek VİP tuvaleti kullanabiliyor. (DHA)