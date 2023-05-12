Lüks yaşamları dikkat çekmişti, çete lideri kuzenlerin ifadesi ortaya çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Nisan’da İzmir, İstanbul, Adana, Karaman, Kütahya ve Balıkesir’de belirlenen adreslere ‘Kuzenler’ adı verilen eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında Mertcan P. ve kuzeni Şakircan M.’nin de bulunduğu 43 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 60 pos cihazı, bilgisayar, telefon, suçta kullandıkları belirlenen çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız 1 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

LÜKS ARAÇLARA EL KONULDU

Şüphelilerin işsiz, öğrenci ve ev kadını olan üçüncü kişilerden banka hesabı temin edip, paravan şirket kurdukları ileri sürüldü. Lüks rezidans kiralayan şüphelilerin, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde ettikleri geliri, paravan şirketler ve banka hesabını kullandıkları kişilerin hesapları üzerinden kripto varlıklara dönüştürdükleri belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin suçtan elde ettikleri paraları, Türkiye’de temsilciliği bulunmayan yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına da aktardıklarının anlaşıldığı belirtildi. Şüphelilerin, yakınları üzerine kurdukları otomotiv firmasına lüks araç aldıkları, suç kaynaklı olduğu değerlendirilen 550 milyon lira işlem hacminin tespit edildiği öğrenildi.

Lüks hayat yaşadıkları belirlenen şüphelilerin banka hesapları ile 15 lüks araca el konulduğu da kaydedildi.

Bunun yanında yasa dışı bahis ile ilgili finans çalışanlarının rezidanslarda kiralanan ofislerde karşılıklı vardiya sistemi ile çalıştıkları, olası polis baskınından kurtulmak için bazılarının ise kendi evlerini tercih ettiği de öne sürüldü.

“HESAPTAKİ PARALAR TİCARET KAZANCIM”

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edilen şüphelilerden 39’u tutuklanırken, 4’ü serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerden çete liderleri Mertcan P. ve kuzeni Şakircan M.’nin de ifadeleri ortaya çıktı.

Ofisindeki aramalarda bulunan parayla ilgili şüphelilerden Mertcan P.’nin “Ya araba satmışımdır ya altın bozdurmuşumdur ya da kredi çekmişimdir”, Şakircan M.’nin ise ‘Hesabıma gelen tüm paralar ticaretten kazancım. Yurt dışına tatil için gidip geliyorum” derken; başkalarının üzerine tutulan ofislerle ilgili ise “Burada yasa dışı bahis oynatmadık. Eğlence ve parti yapmak için organizasyonlar gerçekleştirdim” dedi. (DHA)