Karmaşık doğası nedeniyle bazen “1000 yüz hastalığı” adı verilen lupus, bulaşıcı olmayan vücudunuzun bağışıklık sistemi kendi dokularınıza ve organlarınıza saldırdığında ortaya çıkan sistemik bir otoimmün hastalıktır. Peki, lupus hastalığı neden olur? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

LUPUS HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Kelebek hastalığı (Lupus) ya da tam adıyla Sistemik Lupus Eritematozus (SLE), bağışıklık sisteminiz vücudunuzdaki sağlıklı dokuya (otoimmün hastalık) saldırdığında ortaya çıkar. Genellikle lupusun nedeni bilinmemektedir. Ancak genetik, çevresel ve hormonal etkenlerin bir kombinasyonundan kaynaklanıyor olabilir. Stres, ultraviyole ışınlar, enfeksiyonlar ve bazı ilaçların hastalığı tetiklediği bilinmektedir. Kadın hormonlarından östrojen hastalığın oluşumunu artırır, testesteron azaltır. SLE de vücudun bağışıklık sisteminin kendi dokularına karşı reaksiyon oluşturması söz konusudur.

LUPUS HASTALIĞI BELİRTİLERİ

– Yorgunluk

– Ateş

– Eklem ağrısı, sertlik ve şişme

– Özellikle burun ve yanaklarda görülen kelebek şeklindeki döküntü veya vücudun herhangi bir yerinde döküntü

– Güneşe maruz kalma ile ortaya çıkan veya kötüleşen cilt lezyonları (ışığa duyarlılık)

– Soğuk veya stresli dönemlerde beyaz veya maviye dönüşen parmaklar ve ayak parmakları (Raynaud olgusu)

– Nefes darlığı

– Göğüs ağrısı

– Göz kuruluğu

– Baş ağrısı, karışıklık ve hafıza kaybı

– Tiroid sorunları

– Gastrointestinal problemler

– Sıradışı saç dökülmesi

– Bacaklarda veya gözlerin etrafında şişlik

– Ağız ülseri

– Artrit

LUPUS HASTALIĞI TEDAVİSİ

Lupus tedavilerinde semptomlar ve şiddetleri dikkate alınır. Şu anda lupus için bir tedavi olmamasına rağmen, lupus semptomlarınızı yönetmenize ve lupus alevlenmelerini önlemenize yardımcı olacak ilaçlar mevcuttur.

İlaçların amacı;

– Ağrı ve şişliği azaltmak

– Bağışıklık sisteminin aktivitesini düzenlemek

– Hormonları dengelemek

– Eklem ve organ hasarını azaltmak veya önlemek

– Kan basıncını yönetmek

– Enfeksiyon riskini azaltmak

– Kolesterolü kontrol etmektir.

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