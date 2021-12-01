Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti. Yerine yardımcısı Nureddin Nebati getirildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan atama kararına göre, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevden affını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu talebi kabul etti ve yerine Elvan’ın yardımcısı Nureddin Nebati’yi atadı.

Ankara kulislerinde bir süredir Lütfi Elvan’ın uygulanan faiz politikasından rahatsız olduğu konuşuluyordu.

Lütfi Elvan geçtiğimiz yıl Berat Albayrak’ın istifa etmesinin ardından 10 Kasım 2020’de bakanlık koltuğuna oturmuştu.

İSTİFA HABERİ BİR KAÇ AYDIR KONUŞULUYORDU

Elvan ile ilgili söylenti ve haberler aslında bir kaç aydır devam ediyordu. Geçtiğimiz haftalarda Elvan’ın istifa ettiğine dair bir haber Cumhurbaşkanlığı tarafından yalanlanmıştı. Ancak piyasalarda Elvan’ın, faiz konusunda Erdoğan ile aynı fikirleri paylaşmadığı bu nedenle görevde uzun süre kalamayacağı görüşü hakimdi.

DOLAR VE EURO REKOR KIRMIŞTI

Merkez Bankası’nın Eylül ayında başlattığı faiz indirimi sonrasında Türk lirası yabancı para birimleri karşısında büyük değer kayıpları yaşamış dolar ve Euro kuru rekor kırmıştı.

ERDOĞAN İSİM VERMEDEN ELEŞTİRMİŞTİ

Erdoğan kasım ayının ortasında partisinin grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada ekonomik gelişmelere değinirken üstü kapalı, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ı eleştirmişti.

Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

“Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam.

Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim.

Bu konuda nas ortada, nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Olaya buradan bakacağız ve ona göre de adımımızı atacağız.”

Erdoğan’ın bu sözleri AKP’liler tarafından alkışlanırken, Lütfi Elvan’ın alkışlamaması dikkat çekmişti.

UZUN SÜRE SESSİZ KALMIŞTI

17 Kasım’da yaptığı konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üstü kapalı olarak eleştirdiği ve o günden bu yana sessiz olan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ekonomideki kur şokuna ilişkin herhangi bir değerlendirme yapmamış, son olarak büyüme rakamları ile ilgili önceki gün sosyal bir paylaşımda bulunmuştu.

SON KONUŞMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

16 Kasım’da yaptığı son konuşmada enflasyonda arzu edilen seviyelerde olunmadığını ifade eden Elvan, “Her bir kurumun, kendi görev alanı kapsamında üzerine düşeni yerine getirmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Biz Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir biçimde gösteriyoruz” sözlerini dile getirmişti.

Elvan’ın bu sözlerinin, enflasyon hedeflemesi yerine cari açığı azaltma hedefine odaklanan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na üstü kapalı eleştiri olduğu yorumları yapılmıştı.

Bu konuşmanın hemen ertesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu yolda faizi savunanlarla birlikte olamam” demesi nedeniyle Elvan’ın görevden alınacağı söylentileri yayılmıştı.

Bakan Elvan’ın sessiz kaldığı iki haftada Nureddin Nebati, Türkiye’nin ekonomide yeni bir politikaya geçtiğini duyurmuştu.

NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?

Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964’te Şanlıurfa Viranşehir’de doğdu. Babasının adı Süleyman, annesinin adı Emine’dir.

Siyaset Bilimi Uzmanı; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını aldı.

İş Adamı, Tekstil işiyle uğraştı. Akaryakıt istasyonu işletmeciliği yaptı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. Halen MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, TÜGVA, Önder, Utesav Üyeliği devam etmektedir.

AKP 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak 2014-2015 yılları AKP Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi.

Orta düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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