Lütfü Savaş, AKP’den aldığı teklifi açıkladı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AKP’li üst düzey bir isimden 40 gün önce teklif aldığını açıkladı.

Can ÇAPAR

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, katıldığı televizyon yayınında açıklamalarda bulundu. Lütfü Savaş, AKP‘den kendisine teklif geldiğini söyledi.

Savaş, “40 gün önce (görüşme teklifi) geldi. ‘Sen tipoloji olarak, dünya görüşü olarak CHP‘li gibi değilsin. Milliyetçi muhafazakar çizgide bir insansın. Gel seni Cumhurbaşkanımızla hemen görüştüreceğiz. Hatay’ın her şeyini sana teslim edeceğiz’ diye en son 40 gün önce geldi çok üst düzey bir isimden” dedi.

“MUTLAK KALIYORUZ”

Teklifi reddettiğini vurgulayan Savaş, “Biz göründüğümüz gibi olmayı tercih ediyoruz. Mutlak kalıyoruz. Bize CHP ve şimdi de Millet İttifakı gönlünü açtı. Bugüne kadar beni incitecek hiçbir şey yapmadı sayın genel başkanımız da, partimizin üst seviyesindeki insanları da…” şeklinde konuştu.

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