LÜTFÜ SAVAŞ CEVAPLIYOR

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI, SÖZCÜ TV’DE

SÖZCÜ TV’nin ses getiren programlarından Büyük Satranç Tahtası bu hafta da dopdolu… Simge Fıstıkoğlu’nun moderatörlüğünde, SÖZCÜ gazetesi yazarı Aytunç Erkin’in yorum ve sorularıyla yayınlanan programa bu akşam Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş konuk oluyor. “Depremin en çok etkilediği illerden olan Hatay’da neler yaşandı? Son durum nasıl? Bundan sonra neler yapılmalı?” soruları sorulacak, Başkan Lütfü Savaş cevaplayacak. Ayrıca akademisyen Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, yazar ve akademisyen Elfin Tataroğlu ile CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre de Büyük Satranç Tahtası’nda olacak…

SÖZCÜ TV nasıl izlenir?

Digiturk: SZC TV 60. kanalda çıkıyor… İzleyemeyenler, önce uydu alıcısının menüsünden yeniden kurulum yapmalı. Eğer yine kanal bulunamıyorsa müşteri hizmetleriyle temasa geçilmeli.

D-Smart: SZC TV 93. kanalda yayında… Kanalı bulamayan izleyenler, yeniden kurulum yaparak kanal listesini güncellemeli. Eğer yine kanal bulunamıyorsa müşteri hizmetlerinden teknik destek alınmalı.

TV+: SZC TV 69. kanalda yer alıyor… Eğer izleyemiyorsanız müşteri hizmetlerini arayıp destek alabilirsiniz.

Tivibu: SZC TV’yi 69. kanalda izleyebilirsiniz… Kanalı bulamayan izleyicilerimiz uydu alıcısının menüsünden yeniden kurulum yaparak kanal listesini güncellemeli. Eğer olmuyorsa müşteri temsilcisinden destek alabilir.

Kablo TV: SZC TV 76. kanalda yayında. İki tip kutu var. Eğer dijitalse, çağrı merkezini arayıp aktivasyon işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Müşteri temsilcisiyle internet üzerinden kanallarınızı güncelleyebilirsiniz. Analog ise yeniden kurulum yapılmalı.

Türksat Uydu: Eğer otomatik aramada SZC TV çıkmıyorsa uydu alıcınızın manuel arama menüsünden Türksat 4A 11837 Frekans, 30.000 V Batı FEC 2/3 ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.