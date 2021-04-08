Lütfü Türkkan açıkladı: “Erdoğan’ın o sözünü google’a yazınca bakın ne çıkıyor!”





İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan , mecliste düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Türkkan, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Erdoğan bunları bilmiyormuş gibi milleti tehdit etmekle meşgul. Google girin hesabını verecekler yazın 958 bin hesabını vereceklerle ilgili sonuç çıkıyor, bunun 14i bini Sayın Erdoğan’a ait. Biden girin bir tane rastlayamıyorsunuz. Macron girin böyle bir sonuç çıkmıyor, Merkel girin yok. Buradan rahatlıkla söyleyebilirim Sayın Erdoğan hesabını verecekler tehdit konusunda dünya lideri. Siz de hesap vereceksiniz, belki 141 bin defa söylemeyecek insanlar ama bu kadar yolsuzluğun, sıkıntının yaşandığı bir ülkede siz hesap vermeden mi gideceksiniz. Kamuda çift maaş alan Fahrettin Altun hem Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanı hem Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi altında da Merkel’in bile binemediği, milyonluk bir Mercedes var. Bu adamın bir tane işi var; muhalefete çamur atmak, hakaret etmek. Bu adama muhalefete hakaret ettiği için milyonluk Mercedes veriyorlar iki maaşının yanında. Kendisi devlet memuru kalkıp bir genel başkana, bir milletvekiline nasıl hakaret eder. 3 numaralı Cumhurabşkanlığı kararnamesinin üçüncü maddesinde yer alan pozisyon ve görevlere atanacak kişilerde 657 sayılı kanunun 48. Maddesinde sayılan genel şartları taşıması öngörülmüştür. Bu kapsamda mevcut iletişim başkanı Farettin Altun Cumhurbaşkanı tarafından atanan üst kademe kamu yöneticisi durumundadır. Fahettin Altun atanmış olarak haddini, hududunu ve konumunu bilmelidir. Bilene kadar bu Meclis’te her gün hatırlatacağız. Kendisi bilmiyorsa onu oraya atayanların bu haddi bildirme zorunluluğu vardır. " BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #lütfütürkkan #erdoğan #fahrettinaltun #haber #iyiparti #haberler