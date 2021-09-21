Lütfü Türkkan gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erken seçime değinen Türkkan AKP seçmeninin çoğunluğunun sandık istediğini söyleyerek iktidara çağrıda bulundu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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Anasayfa Alaturka Online Lütfü Türkkan AKP’ye yakın şirketin anketini açıkladı! ‘Kendi seçmenleri bile..’