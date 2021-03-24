İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lütfü Türkkan halka döviz ve altınlarını bozdurma çağrısında bulunan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Lütfü Türkkan "Cumhurbaşkanı'nı dinleyen herkes zarar etti. Türk Milleti artık günahını vermez" diye konuştu. Lütfü Türkkan AKP Kongresi'ndeki kalabalık görüntülere de tepki gösterdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #lütfütürkkan #receptayyiperdoğan #dolar #altın #döviz #iyiparti #akparti #akp #haber #ekonomi #cumhurbaşkanı #siyaset #politika #canlıyayın #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Lütfü Türkkan’dan Erdoğan’a olay dolar yanıtı! “MİLLET ARTIK GÜNAHINI VERMEZ!”