Lütfullah Kayalar: Erdoğan ile Özal’ın alakası yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün 30. Vefat yıldönümü ile anılan 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın siyasi mirasına sahip çıkmasına tepki geldi. Özal döneminde bakanlık yapan ve aktif siyasete devam eden tek isim olan İYİ Parti Yozgat milletvekili adayı Lütfullah Kayalar, “Turgut Özal, Türkiye’yi dünyaya açan liderdir. Bu iktidarda ise Türkiye dünyadan kopar hale geldi” dedi.

Sözcü TV’de Gazeteci Saygı Öztürk ve İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Lütfullah Kayalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Turgut Özal’ın mirasına sahip çıkışına ve aralarında bir benzerlik olup olmadığına ilişkin soruya cevap verirken şunları söyledi:

O DÜNYAYA AÇTI, BUNLAR KOPARDI

“Sayın Erdoğan kendisini ne kadar Özalcı hisseder bilemem ama Özal ile bugünkü iktidarı yan yana getirmek mümkün değildir. Turgut Özal, Türkiye’yi dünyaya açan liderdir. Bugünkü 20 yıllık yönetim döneminde Türkiye dünyadan kopar hale geldi. Özal dönemi Türkiye’ye çağ atlatmış, Türkiye’yi dünyaya açmış ve dünya ile buluşturmuş bir dönemdir. Geçmişte ne varsa onlara sahip çıkma söylemiyle o hissiyatı, o politikaları takip etmek aynı şey değildir. Her ne varsa iyi ise biz ondanız. Her ne var iyi ise o bizimdir politikası artık bitti. Söylenecek hiçbir şey de kalmadı.”