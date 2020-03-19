Lyon futbolcuların maaşlarını kesti

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye dışında tüm Avrupa’da futbol durdu. Fransa Ligue 1 de, corona virüsü salgını nedeniyle ligleri erteledi. Lyon Kulübü, liglerin ertelenmesi nedeniyle futbolcuların maaş ödemesini durdurduğunu açıkladı.

Lyon Kulübü’den yapılan açıklamada “Yetkililer tarafından corona virüsü tedbiri nedeniyle tüm antrenmanların ve liglerin durdurulma kararı doğrultusunda kulüp olarak futbolcuların maaşlarının ödenmemesi kararı alınmıştır” denildi. Açıklamada tesis çalışanlarının da ücretlerinin ödenmeyeceği belirtildi.

Lyon, tüm personele bir sonraki duyuruya kadar izin verildiğini de açıkladı.

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