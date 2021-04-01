M3 para arzı arttı

İSTANBUL(AA) – En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 559 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 26 Mart itibarıyla M3 para arzı, yüzde 2,70 artışla 3 trilyon 558 milyar 954 milyon 842 bin lira oldu. M3 para arzı, 19 Mart'ta 3 trilyon 465 milyar 259 milyon 3 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 7,92 artarak 322 milyar 932 milyon 233 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,58 azalışla 724 milyar 123 milyon 233 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı yüzde 2,11 artışla 1 trilyon 191 milyar 411 milyon 700 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 4,52 yükselişle 1 trilyon 44 milyar 588 milyon 565 bin lira oldu.