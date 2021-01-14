‘Maalesef AKP’nin 4 arka bahçesi var’

AKP Genel Başkan Yardımcılığı, Manisa Milletvekilliği görevlerinde bulunduktan sonra partisinden istifa eden ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Doç. Selçuk Özdağ, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özdağ, “Türkiye’de her iktidar, maalesef yargı, üniversite, bürokrasi ve medyayı arka bahçesi yapmak istedi. Bu dört unsurda insanlar direndi. Gelinen noktada bu dört unsurun da AKP tarafından arka bahçe yapıldığını görüyoruz” dedi.

BASIN ÖZGÜR OLMALI

Özdağ sözlerine şöyle devam etti: “Basın özgür olursa bürokrasi yanlış yapamaz, siyaset kurumu da hukuk dışılığa tevessül edemez. O yüzden özgür, inandığını yazan basına her zaman ihtiyaç var. Kendilerini destekleyenlere kamu kaynaklarından milyonlar aktarılıyor. Doğruları yazanlara ise sıfır kuruş veriyorlar. Türkiye yönünü Afrika’ya değil, AB’ye dönmeli.”

Türkiye’nin çaresi erken seçimdir Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, “Türkiye’nin çaresi bir erken seçimdir” dedi ve ekledi: “Biz erken seçimi onarım ve Türkiye’nin geleceği için istiyoruz. Bir daha Cumhurbaşkanı çıkaramazlar. Parlamenter sisteme geçişle ilgili kitap çıkarttık. MHP randevu talebimizi reddetti. AKP’den de ses gelmedi. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı böyle yapar mı? Gerçek gündemin konuşulmaması için devamlı farklı adımlar atıyorlar. Gündem, pandemi sürecinde esnafın aç kalması, yoksulluk, çaresizlik, insanların evlerine ekmek götürememesidir. Hukukun adaletle buluşamamasıdır.”