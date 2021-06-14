Maaş yolsuzluğuyla vurgun

Yıllar içinde yapılmış olabilecek toplam tutar 10 yıllık zaman aşımı da göz önüne alındığında bilinmiyor. Sağlık Bakanlığı müfettişleri 2020 Haziran ayında teftişe başladı. Müfettişler, 6 Nisan 2021 tarihli raporlarını tamamladı ve elde ettikleri delillerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

69 memurun ifadesine başvuruldu. Sadece 6 ayı kapsayan inceleme döneminde 3 milyon 100 bin lira fazla para aktarıldığı belirlenebildi. On yıllık verilerin toparlanarak ilgili komisyona teslim edildiği vurgulandı. Üstelik bu memurların ve mutemetlerin iş ve işlemlerinden sorumlu yöneticilere hiçbir şey olmadı. Yolsuzluğa karışan bazı isimlerin korunduğunu söz konusu paraları geri ödememelerine rağmen emekli edildiklerini belirtildi.