Maaşlarına iyileştirme istediler, işten çıkarılınca ayaklandılar

Yazan:
Alaturka Online
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde üretim yapan fabrikada maaşlarında iyileştirme isteyen işçiler, bazı bölümlerde kısa süre üretimi durdurdu. Türk Metal Sendikası, işçilerle toplantı yaptı. Gelişmeler üzerine fabrikada 5 işçinin işine son verildiği ileri sürülünce fabrika önünde eylem başladı.

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Maaşlarına iyileştirme istediler, işten çıkarılınca ayaklandılar

Akyazı ilçesinde bulunan bir fabrikada maaşlarında iyileştirme isteyen işçiler, 24 Haziran Cuma günü 08.00 – 16.00 vardiyasında 15.10 ile 15.30 saatlerinde üretimi durdurdu.

EYLEM BAŞLADI

Olayın ardından Türk Metal Sendikası işçilerle toplantı yaptı. Yaşanan gelişmeler üzerine fabrika yönetiminin 5 çalışanının işine son verdiği ileri sürüldü.

Bunun üzerine Türk Metal Sendikası bugün, çalışanların örgütlenmesi amacı ile fabrika önünde gösteri başlattı.

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