Maaşlarına zam isteyen çalışanlar bordro yakıp eylem başlattı

CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Eskişehir Tramvay Hattı (EsTram)’nda çalışan işçiler, asgari ücrete yüzde 50 zam yapılmasına rağmen kendilerine 2022 yılında yapılan yüzde 17’lik zam ile geçinemediklerini belirterek Eskişehir Büyükşehir Belediye binası önünde eylem yaptı. Maaşlarına zam isteyen EsTram çalışanları, bordro yaktı ve sakal bırakma eylemi başlattıklarını açıkladı.

Kemal ATLAN

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan Demiryol-İş Sendikası’na bağlı Estram çalışanları, aldıkları maaşların yetmediğini belirterek eylem yaptı. Asgari ücrete yüzde 50 yapılan zamma rağmen kendilerine sadece yüzde 17 zam yapılmasını protesto eden EsTram çalışanları, basın açıklamasının ardından maaş bordrolarını yaktı.

“PAHALILIĞIN ÇALIŞANLARA ETKİLERİ DAYANILMAZ BOYUTLARA GELMİŞTİR”

Demiryol-İş Sendikası Eskişehir şubesi üyesi EsTram işçileri, ‘Geçinemiyoruz’, ‘Bilete zam var işçiye yok’, ‘İşçinin sesini duyun’, ‘Enflasyona ezdirme’ yazılı dövizler açarak, ‘İşçiyiz haklıyız kazanacağız’, ‘Zamlar geri alınsın’ şeklinde sloganlar attı. Demiryol-İş Sendikası Eskişehir Şube Sekreteri Mehmet Kurt, işçilerin haklı feryadına kulak verilmesini istedi. Kurt, “Bugün EsTram çalışanlarımız asgari ücrete yakın bir ücretle geçinmek zorunda kalmaktadır. Ülkemizde yaşanan pahalılığın çalışanlara etkileri dayanılmaz boyutlara gelmiştir. Çalışanlarımız eve ekmek götüremeyecek duruma, babalar aile bireylerine karşı büyük mahcubiyet yaşar hale gelmişlerdir” dedi.

“YÜZDE 17 ZAM VİCDANİ Mİ?”

EsTram işçisinin, asgari geçim indiriminin kaldırılmasıyla, vergi istisnası olan 638 TL kayba uğradığını ve çalışanlar arasında eski ve yeni işçi maaşlarının farkı kalmadığını ifade eden Kurt, “Günümüzde elektrik, doğalgaz ve su zamları herkesçe bilinmektedir. TÜİK rakamlarında bile yıllık yüzde 70 enflasyon açıklanmakta iken, ancak gerçek enflasyon yüzde 150’ler civarında olması göz önünde bulundurulmalıdır. Sizlere soruyoruz buna rağmen çalışanlara uygulanan yüzde 17 zam vicdani midir? EsTram işçisi, ülkemizde asgari ücrete yapılan yüzde 50 zamdan sonra enflasyonun yüksek çıkmasıyla maaşa artış beklerken aksine AGİ’den dolayı maaşları düşmüş ve maaşlarımız erimiştir. Ülkemizde yaşanan pahalılık herkes tarafından görülmektedir. Bunun için çalışanlarımız yarınlarına güvenle bakamamaktadırlar. Ekonomik krizden çalışanlarımız büyük ölçüde etkilenmedirler” şeklinde konuştu.

“DEMOKRAT BİR BAŞKAN OLARAK İŞÇİNİN SESİNE KULAK VERİN”

Sendika olarak üyelerinin haklı feryadını önce EsTram yetkililerine daha sonra da Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e yazı ile bizzat ilettiklerini belirten Kurt şunları söyledi:

“Bu yazılarımıza karşı henüz bir olumlu karşılık alamadık. Sayın Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, sosyal demokrat bir başkan olarak EsTram işçisinin sesine kulak versin. Bu sıkıntıları beraber konuşalım ve birlikte çözüm üretelim. Bu çalışanlar sizlerin de evladı. Sosyal demokrat düşünceye sahip olan yöneticiler, işçinin emekçinin sesini duyun artık. Bu çalışanlar sizlerin vitrini sayılır, sizin aynanızdır. Onların mutluluğu sizleri de mutlu etmelidir. Onlar soğuk sıcak demeden sabahın ilk ışıklarıyla gecenin karanlığında bu şehrin halkına hizmet vermek için özveri ile gayret göstermektedirler. Bu çalışmalarının karşılığı bu ücret olamaz olmamalıdır. Gelin çalışanlarınızı ekonomik sıkıntılara ve enflasyona ezdirmeyin. Sosyal demokrat anlayışınız sözde kalmasın.”

“27 LİRAYA YEMEK YEMEK MÜMKÜN MÜ?”

Belediyenin suya, ulaşıma ve daha birçok şeye haklı olarak yüzde 50 ile yüzde 100’lere yakın zamlar yaparken işçiye 2022 yılında sadece yüzde 17 zam uygulamasını doğru bulmadıklarını vurgulayan Kurt, “Bu zam çalışana reva mıdır? Ayrıca maaşın haricinde işçiye ödenen günlük 27 TL yemek bedeli ile yemeğin yenmeyeceği ortadadır. Bu hayat pahalılığında işçi 27 TL ile karnını nasıl doyuracak, çalışanlarımız milyonlarca liralık tramvaya, binlerce liralık otobüsleri karnı aç olarak mı kullansınlar, buna nasıl vicdanınız elverecek” dedi.

SAKAL BIRAKMA EYLEMİ BAŞLATTILAR

Basın açıklamasının ardından EsTram çalışanları bordro yakarak maaşlarına zam yapılmasını istedi. Belediye binası önünde bir süre oturma eylemi de yapan EsTram çalışanları, maaşları düzelene kadar sakal bırakma eylemi yapacaklarını ve normal çalışma saatleri dışında mesaiye kalmayacaklarını açıkladı.

İlginizi Çekebilir Son anket sonucu: AKP yüzde 30’un altına indi, İYİ Parti yüzde 20’yi geçti