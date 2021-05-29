Maaşlarını alamayan işçiler, hastane çatısına çıkarak eylem yaptı

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında çalışan, Gama-Türkerler ortaklığının alt taşeronu olan şirkette çalışan işçiler 2 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle hastane çatısına çıkarak eylem yaptı.

Cep telefonuyla kendilerini videoya kaydeden işçiler yaşadıkları sorunları şu şekilde anlattılar:

“BANKAYA 45 BİN LİRA BORCUM VAR”

* İzmir Gama-Türkerler şirketinde çalışıyorum. İki aydır paramızı alamıyoruz mağduruz. Bankaya yaklaşık 45 bin lira kredi borcum var. Buraya paramızı almak için çıktık. Şu an aşağıda itfaiye ambulans hepsi bekliyor. Mağduruz, yetkililerden bir açıklama bekliyoruz.

“ZOR DURUMDA KALDIK”

* Bizi mağdur ettiler, paramızı vermiyorlar. Zor durumda kaldık, mecbur kaldık buraya çıkmaya. Ne zaman dirensek ‘bu yaz vereceğiz’ diyorlar. Bayrama bile gidemedik. 4 aydır çalışıyoruz paramızı alamıyoruz.

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