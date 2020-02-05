Maç esnasında inanılmaz kavga! Maç iptal edildi

ABD Kadınlar Kolej Ligi’nde Alabama St. ve Texas Southern arasında oynanan maç, inanılmaz bir kavgaya sahne oldu. Alabama St.’in 84-51 önde götürdüğü karşılaşmada ortalık bir anda karıştı. Bütün basketbolcuların karıştığı kavga, güçlükle durdurulurken, maç iptal edildi.

A huge fight broke out during a woman’s basketball game last nightpic.twitter.com/MOOzP1tLOB — Hoop Central (@TheHoopCentral) February 4, 2020

Neden çıktığı anlaşılmayan kavga, bir anda büyüdü. Güvenlik görevlilerinin de sahaya dalmak zorunda kaldıkları kavgada yumruklar havada uçuştu. Oldukça zor kontrol altına alınan basketbolcular, birbirlerine öldüresiye saldırdı. Kavganın durdurulmasının ardından hakemler basketbolcuları soyunma odalarına gönderdi ve maçı iptal etti.

Yaşanan kavga sonrası hiçbir sporcunun gözaltına alınmadığı öğrenildi.

Konu ile ilgili maç sonrası bir açıklama yayınlayan Alabama St. yönetimi, yaşananlar nedeniyle büyük üzüntü içinde olduklarını ve kendi sporcuları ile ilgili gereken cezaları uygulayacaklarını belirtti. Açıklamada, Alabama St. yönetiminin bu gibi şiddet olaylarında sıfır tolerans ilkesine sahip olduğu hatırlatıldı.