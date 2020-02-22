MAÇ ÖZETİ İZLE | Schalke 04-Leipzig: 0-5

Almanya Bundesliga’nın 23. haftasında Schalke 04 ile Leipzig karşı karşıya geldi. Veltins-Arena’da oynanan mücadeleyi konuk takım 5-0 kazanarak haftanın en flaş skorunu elde etti. Hafta içinde Tottenham’ı Şampiyonlar Ligi’nde yenen Julian Nagelsmann’ın öğrencileri, Schalke’yi deplasmanda perişan ederek şampiyonluk yarışında hata yapmadı.

Maça Sabitzer’in 1. dakikada attığı golle 1-0 önde başlayan Leipzig, 60’tan sonra rakibini adeta dağıttı!

61’de Werner, 68’de Halstenberg, 80. dakikada Angelino ve 89’da Forsberg’in golleriyle konuk takım sonuca gitti. Atılan son 4 golün asistini ise Fransız oyuncu Nkunku yaptı.

Milli futbolcumuz Ozan Kabak’ın 90 dakika forma giydiği maç sonrasında Schalke 36 puanla 6. sırada yer alırken, Leipzig 48 puanla 2. sıradaki yerini korudu.