MAÇ SONUCU | Akhisarspor BB Erzurumspor 0-0 | Kritik maçta gol sesi çıkmadı

TFF 1. Lig’in 28. hafta karşılaşmasında Akhisarspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor golsüz berabere kaldı.
Bu beraberlikle puanını 45 yapan Akhisarspor 4. sırada yer aldı. BB Erzurumspor ise 47 puanla 2. sırada kaldı.
Stat: Akhisar Belediye
Hakemler: Serkan Tokat, Serkan Çimen, Özgür Ertem
Akhisarspor: Gökhan, Tolga, Cocalic, Uğur (Vrsajevic dk. 70), Musa, Onur (Eray dk. 90), Bjarnason, Rotman, Erhan, Ergin (Burhan dk. 70), Cikalleshi
Yedekler: Milan, Halil, Alperen, Doğukan, Aykut, Muhammet, Ali Kaan
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
BB Erzurumspor: Sehic, Murat, Osman, Hasan Hatipoğlu, Mücahit, Scuk, Obertan, İbrahim, Sissoko, Hamroun (Emrah dk. 21) (Hasan Ayaroğlu dk. 39), Ömer (Pote dk. 84)
Yedekler: Kayacan, Batuhan, Cenk, Oltan
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Sarı Kartlar: Tolga, Onur (Akhisar), Ömer, İbrahim (Erzurum)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
38′ Tolga’nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Onur’un şutu önce kaleci Sehic’e ardından direğe çarparak kornere çıktı.
41′ Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erhan’ın ortasında defansın sektirdiği topu önünde bulan Cikalleshi’nin sert şutu kalecide kaldı.
45′ BB Erzurumspor atağında Hasan’ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şut savunmaya da çarparak az farkla kornere çıktı.
60′ Cikalleshi’nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Musa’nın sert şutu az farkla auta çıktı.
63′ Akhisarsporlu Tolga’nın çıkarken kaptırdığı topu alan Erzurumsporlu İbrahim’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Ömer’in şutu kaleci Gökhan’da kaldı.
66′ Obertan’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.
82′ Vrsajevic’in ceza sahası dışından sert şutu Sehic’te kaldı.