MAÇ SONUCU | ALBA Berlin 86-99 Anadolu Efes

Euroleague lideri Anadolu Efes, Shane Larkin’in yokluğundaki ikinci maçında Almanya’da konuk olduğu Alba Berlin’i baştan sona üstün götürdüğü maçta 99-86 mağlup etti.

Lacivert-beyazlılar bu sonuçla birlikte 23. galibiyetini alarak rahat liderliğini sürdürürken Alba Berlin ise 17. yenilgisini yaşadı. Temsilcimizde Vasilije Micic 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Micic ayrıca 9 asist ve 5 ribaundla oynadı. Adrien Moerman ise 19 sayı ve 7 ribaund kaydetti.

Toplamda 30 maçtan oluşan normal sezonda 23 galibiyetle zirvede yer alan Efes, dolu dizgin ilerlediği sezonda üst üste 11. galibiyetini aldı.