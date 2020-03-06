MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 91-79 Olympiakos

Euroleague’de normal sezonun 28. maç gününde Anadolu Efes, Olympiakos’u ağırladı. Lacivert-beyazlı ekip, parkeden 91-79 galip ayrılarak 28’inci hafta sonunda 24’üncü galibiyetini elde etti.

Anadolu Efes’te sakatlığını atlatıp Maccabi FOX Tel Aviv maçıyla parkelere dönen Shane Larkin, tamamen hazır olarak çıktığı bu maçta ise seyircisinin önünde kaydettiği 40 sayıyla geceye damga vurdu. Konuk ekip Olympiakos bu sonuçla bu sezon 16. kez parkeden mağlup ayrıldı.

Efes’te ayrıca Tibor Pleiss 13, Vasilije Micic ise 12 sayıyla galibiyete katkı verdi. Konuk ekipte ise Octavius Ellis 14 sayıyla oynadı. Dwight Buycks ise 11 sayısının yanına 8 de asist ekledi.