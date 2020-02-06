MAÇ SONUCU | Antalyaspor 0-0 Sivasspor

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu’nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
Tehlikeli gol pozisyonlarının çok olmadığı ve düşük tempoda geçen maçta Sivasspor’da Cofie rakibine yaptığı sert hareketten sonra 41. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İkinci yarıda topa hakim olan taraf Antalyaspor eksik rakibi karşısında skoru değiştiremedi. İki takım yarı finale çıkan tarafı belirleyecek rövanş maçı için 13 Şubat Perşembe günü karşılaşacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL İLK MAÇ SONUÇLARI
Trabzonspor 5-0 Erzurumspor
Kırklarelispor 0-3 Fenerbahçe
Alanyaspor 2-0 Galatasaray
Antalyaspor 0-0 Sivasspor
ANTALYASPOR 0-0 SİVASSPOR
- 80′ Demir Grup Sivasspor gole çok yaklaştı! Petar Skuletic’in kafayla indirdiği top sonrasında savunmanın arkasında topla buluşan Yatabare, ceza sahasında müsait pozisyonda vuruşunu yaptı, auta gönderdi.
- 74′ Hakan Özmert’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Salih Dursun ön direkte kafa vuruşunu yapıyor ancak top üstten auta gitti.
- 56′ Mert Hakan Yandaş, ceza sahasının sağ kanadındna yerden şutunu çekti ancak kaleci Ferhat rahatça topa sahip oldu.
- 46′ İkinci yarı Sivassporlu futbolcuların vuruşuyla başladı.
- 10 kişi kalan Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, hücumdan Yasin Öztekin’i oyundan alıp yerine savunma oyuncusu Fatih Aksoy’u aldı.
- İLK YARI SONUCU | Antalyaspor 0-0 Sivasspor
- 45′ Yasin Öztekin, ceza sahasına girmeden sol çaprazdan şutunu çekti ancak top auta gitti.
- KIRMIZI KART! Sivasspor’da Cofie rakibinin bileğine bastığı pozisyon sonrasında hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi!
- 26′ Hakan Özmert’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Ersan Gülüm, kaleciden önce kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.
- 19′ Yatabare’nin uzak mesafeden yaptığı vuruşu kaleci Ferhat Kaplan yatarak topu kornere çelmdi.
- 15′ Karşılaşma iki takımın da orta sahada üstünlük mücadelesiyle geçiyor.
- 9′ Mert Hakan Yandaş’ın sol kanattan kulladığı köşe vuruşunda Antalyaspor savunması topu ceza alanı dışına uzaklaştırdı.
- Maç Antalyasporlu futbolcuların vuruşuyla başladı.
KADROLAR
Antalyaspor: Ferhat, Ersan, Salih, Eren, Doğukan, Charles, Gustavo, Ufuk, Harun, N’Dinga, Hakan
Sivasspor: Ali Şaşal, Papp, Camara, Caner, Ziya, Cofie, Hakan, Mert Hakan, Erdoğan, Yasin, Yatabare