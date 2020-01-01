MAÇ SONUCU | Arsenal Manchester United 2-0 | Yılın ilk büyük maçı Londra ekibinin

İngiltere Premier Lig’in 21. haftasında Arsenal, sahasında Manchester United’ı konuk etti. 2020 yılının ilk büyük maçı olan Arsenal-Manchester United karşılaşması, mücadele açısından nefes kesti. Arsenal, ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 galip tamamladı.

Maça iyi başlayan Arsenal, henüz 8. dakikada Pepe ile öne geçti. Sokratis’in 42. dakikada attığı gol maçın sonucunu belirledi.

Son 15 resmi maçının yalnızca birini kazanabilen Arsenal, böylece dev bir zafer elde etti. Mikel Arteta, ilk galibiyetini alırken Londra ekibi, sahasında 6 Ekim 2019’dan bu yana ilk kez kazandı.

Teknik direktörlüğe Arteta’yı getirdikten sonra futbolunda gözle görülür bir değişim yaşayan Arsenal, Manchester United karşısında da başarılı futboluyla dikkat çekti. Rakibine fazla pozisyon vermeyen Londra ekibi, hızlı geliştirdiği ataklarda ise rakip kalede birçok tehlike yarattı. Son haftalardaki kötü gidişine son veren Arsenal, formda Manchester United karşısında üç puanı hanesine yazdıran takım oldu.

Bu galibiyetle puanını 27 yapan Arsenal, 10. sıraya yükseldi. Manchester United 31 puanda kaldı.