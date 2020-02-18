MAÇ SONUCU | Atletico Madrid 1-0 Liverpool

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nun ilk maçında Atletico Madrid ile Liverpool karşı karşıya geldi. Wanda Metropolitano’daki mücadeleyi İspanyol ekibi 1-0 kazanmayı başardı. Atletico 4. dakikada kornerden gelen ortada oluşan karambolde topu altı pas üzerinde önünde bulan Saul’ün golüyle galibiyeti kaptı!
Geride kalan dakikalarda Diego Simeone, Liverpool’u adeta kitledi. Premier Lig’de oynadığı 26 maçında 25’ini kazanan İngiliz ekibi, rakibi karşısında çok etkisiz kaldı. Liverpool 4. dakikada geriye düştüğü maçta 90 dakika boyunca isabetli şut çekmeyi başaramadı.
Jürgen Klopp ilk yarıda sarı kart gören Mane’yi ikinci yarıya çıkarmadı. Salah ise 73. dakikada yerini Oxlade-Chamberlain’e bıraktı. Liverpool kaptanı Jordan Henderson ise sakatlanarak 80. dakikada yerini James Milner’a bıraktı.
İki takım rövanş için 11 Mart Çarşamba günü Anfield’da karşılaşacak.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
- İkinci yarının başında Mane’yi çıkarıp Origi’yi alan Klopp, 73’te de Salah’ı kenara alıp Chamberlain’i sahaya sürdü.
- 68′ Ev sahibi takım etkili geldi ancak Morata kendisine gelen pasta şut çekme hazırlığındayken ayağı kaydı ve pozisyonu değerlendiremedi.
- 60. dakikada itibarıyla Liverpool, Atletico Madrid kalesine isabetli şut çekemedi!
- Mücadelenin ikinci yarısına Atletico Madrid başladı.
- Maçın ilk yarısı Atletico Madrid’in 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
- 26′ Ev sahibi takımın kaçırdığı pozisyon sonrasında Liverpool kontra atağa çıktı ancak kalecinin hatasında Salah topu ofsayttaki Firmino’ya verince topu ağlara gönderse de gol sevinci yaşayamadı!
- 26′ Atletico 2. gole çok yaklaştı! Morata sol kanattan ceza sahasına girip topu sağ tarafına çekip şutunu çekti ancak etkisiz şutu Alisson çeldi.
- Liverpool sağ ve sol bek oyuncularıyla kanatlardan ortalarla etkili olmaya çalışıyor fakat Atletico savunmasında hata yok!
- GOOOL! 4′ Atletico sağ kanattan kullandığı kornerde golü buldu! Kale önündeki karambolde topa son vuran Saul oldu ve takımını 1-09 öne geçirdi.
- 4′ Lodi’nin sol kanattan yaptığı sert ortaya Morata yükseldi ancak vuruşunu yapamadı.
- Karşılaşma Liverpool oyuncularının vuruşuyla başladı.
KADROLAR
Atletico Madrid: Oblak, Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi, Thomas, Saul, Koke, Lemar, Correa, Morata
Liverpool: Alisson, Trent-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino