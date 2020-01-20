MAÇ SONUCU | Balıkesirspor 1-6 Adana Demirspor

TFF 1. Lig’in 18. hafta müsabakasında E.H. Balıkesirspor ile Adana Demirspor, Balıkesir’de karşı karşıya geldi. Müsabakayı konuk ekip Adana Demirspor 6-1’lik skorla farklı kazanarak ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

Adana Demirspor bu sonuçla 28 puana çıktı ve 8. sıraya yükselerek play-off yarışı için önemli bir galibiyet elde etti. Balıkesirspor ise 24 puanda ve 10. sırada haftayı noktaladı.

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Stat: Atatürk

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Cemal Bingül, Muhammet Yumak

E.H. Balıkesirspor: Andrja Vukoviç, Berat Aydoğdu, Kağan Kayalı (Francıs Ezeh dk. 46), Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Serdar Güncü, Abdülkadir Kayalı, Antonıo Mrsıc, Mahatma Otoo, Aly Malle (Nemanja Andusıc dk. 57), Rahmi Anıl Başaran (Celal Emir Dede dk. 55)

Yedekler: Atilla Özmen, Okan Kaplan, Enes Karabulut, Anıl Taşdemir, Emirhan Çakır

Teknik Direktör: Mehmet Nuri Adıgüzel

Adana Demirspor: Muhammet Şengezer, Vedat Bora. Adil Demirbağ, Tayyip Talha Sanuç, Khadım Rassoul, Hamidou Traore, Hasan Kılıç (Tevfik Altındağ dk. 73 x), Aosman (Sinan Kurt dk. 82), Erkan Zengin, Volkan Şen, Amat Dıbba (Mehmet Akyüz dk. 69)

Yedekler: Kurtuluş Yurt, Semih Güler, Mehmet Uslu, Jakup Koceckı, Mustafa Carayol

Teknik Direktör: Uğur Tütüneker

Goller: Amad Dibba (6. dk ve 59), Hasan Kılıç (dk. 35), Erkan Zengin (dk. 37), Aosman (dk. 39), Volkan Şen (dk. 68) (Adana Demirspor), Nemanja Andusic (dk. 77) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Berat Aydoğdu, Mahatma Otoo, Serdar Güncü, Vukoviç (Balıkesirspor)