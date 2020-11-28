MAÇ SONUCU | Başakşehir 3-3 Denizlispor

Süper Lig’in 10. haftasında Başakşehir ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’ndaki mücadele duraklama dakikalarında atılan gollerle 3-3 berabere bitti.

Ligde geçen hafta Beşiktaş’a yenilerek 4 haftalık galibiyet serisi biten son şampiyonu, formda oyuncusu Gulbrandsen ile 21 dakikada 2-0’lık üstünlüğü yakaladı. Norveçli oyuncu 11 ve 21. dakikalarda savunmanın arkasına sarkarak kaleyi görür görmez şut çekerek topu filelere gönderdi.

59. dakikada ise Demba Ba, Visca’nın pasında gelişine şutunu çekerek Denizlispor kalecisi Pantilimon’u çaresiz bıraktı: 3-0.

DENİZLİSPOR’UN DÖNÜŞÜ BAŞLADI

Dakikalar 62’yi gösterdiğinde Denizlispor Özer Özdemir’in golüyle umutlandı. 90+2’de savunmada Skrtel ve Ravil’den seken topu önünde bulan Rodallega, kaleci Volkan’ı geçerek topu filelere gönderdi: 3-2.

90+6’da ise Denizlispor penaltı kazandı. Skrtel’in Mustafa Yumlu ile hava topuna çıkarken dirseğiyle rakibine vurmasının ardından VAR hakem Arda Kardeşler’i uyardı ve ekrana çağırdı. Pozisyonu izleyen hakem Kardeşler, beyaz noktayı gösterdi. Skrtel bu pozisyonda sarı kart gördü.

90+7’de penaltı için topun başına geçen Murawski, kaleci Volkan’ı geçerek penaltıdan takımını 3-0’dan 3-3’e taşıyan golünü atmayı başardı.

Bu sonuçla Baaşkşehir 14 puanla 4. sıraya yükseldi. Ligde tek galibiyeti olan Ege ekibi ise 6 puanla 20. sırada haftayı tamamladı.

Başakşehir 11. haftada Cumartesi günü Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Denizlispor ise Pazar günü Fenerbahçe’yi konuk edecek.