MAÇ SONUCU | Borussia Dortmund 2-1 Paris Saint Germain | Erling Haaland durmak bilmiyor!

Borussia Dortmund Paris Saint Germain maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu heyecanı başladı. Atletico Madrid, Liverpool’u konuk ederken Borussia Dortmund da Paris Saint-Germain’i ağırladı. Borussia Dortmund, konuğu Paris Saint Germain’i 2000 doğumlu golcüsü Erling Haaland’ın golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Maç öncesi gözlerin çevrildiği gol makinesi Erling Haaland, Dortmund ile 7. maçında 11. golünü attı. Aynı zamanda 7. Şampiyonlar Ligi maçında 10 gole ulaşmış oldu. Devre arasında Salzburg’dan transfer edilen Haaland, 69’da ve 77’de ağları buldu. Haaland’ın 77’de bulduğu gol görülmeye değerdi.

Paris Saint-Germain ise 75’te Mbappe’nin pasında Neymar’ın golüyle 11 Mart’ta oynayacak rövanş öncesinde umudunu korudu.

Dk. 90: Maç sona erdi!

Dk. 81: Neymar, Haaland’a cevap vermeye çok yaklaştı ancak şutu direkten dışarı gitti.

GOL! Dk. 77: Haaland yine sahnede! Genç yıldız durmak bilmiyor! Süper bir golle Dortmund yeniden öne geçti!

GOL! Dk. 75: Mbappe’nin şık çalımları sonrası attığı pasında Neymar Jr sahneye çıktı ve uygun pozisyonda skoru eşitledi!

GOL! Dk. 69: Borussia Dortmund, yıldız golcüsü Erling Haaland’la gol perdesini açtı!

Dk. 65: Paris Saint-Germain ilk isabetli şutunu çekti! Neymar’ın pasında Mbappe vurdu, Burki çıkardı!

Dk. 46: İkinci devre başladı.

Dk. 45: İlk yarı sona erdi. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk devrede Dortmund zaman zaman etkili olsa da iki takım da net gol poziyonu bulmaktan uzaktı.

Dk. 35: Sancho ve Haaland ile Dortmund kısa aralıklarla etkili olmayı başardı. Haaland’ın dol çaprazdan şutu yan ağlarda kaldı.

Dk. 20: Oldukça tempolu geçen mücadelede iki takım da etkili pozisyonlar bulamadı ancak mücadele heyecan veriyor.

Dk. 1: Maç başladı!

BORUSSIA DORTMUND PARIS SAINT GERMAIN MAÇI İLK 11’LERİ

STAT: Signal Iduna Park

SAAT: 23.00

HAKEM: Antonio Mateu Lahoz

BORUSSIA DORTMUND: Burki, Piszczek, Hummels, Zagadou, Hakimi, Witsel, Emre Can, Guerreiro, Hazard, Sancho, Haaland

TEKNİK DİREKTÖR: Lucien Favre

PARIS SAINT GERMAIN: Navas, Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Bernat, Gueye, Veratti, Mbappe, Di Maria, Neymar, Icardi

TEKNİK DİREKTÖR: Thomas Tuchel

Daha önce sadece 2010-2011 Avrupa Ligi gruplarında karşı karşıya gelen Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain’in o sezon oynadığı iki karşılaşma da berabere tamamlandı (Almanya’da 1-1 ve Fransa’da 0-0). Borussia Dortmund, bu sezon son 16 turuna kalan ekipler arasında sekiz golle grup aşamasının en az gol atan takımıydı.

Tuchel, Dortmund’a karşı

Borussia Dortmund, son beş sezonda Şampiyonlar Ligi son 16 turunu sadece 2016-2017’de geçebildi. O sezon çeyrek finalde Monaco’ya elenen Alman ekibini, şu an PSG’nin başında olan Thomas Tuchel çalıştırıyordu. Tuchel bu zorlu eşleşmede eski takımına karşı sahaya çıkıyor.