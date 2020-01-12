MAÇ SONUCU | Bournemouth 0-3 Watford

İngiltere Premier Lig 22. hafta karşılaşmasında Bournemouth’a konuk olan Watford, zorlu geçmesi beklenen mücadeleyi 3-0’lık rahat bir skorla galibiyetle tamamladı ve nefes aldı.

Alt sıralarda yer alan iki takımın karşılaşmasında konuk ekip Watford 42. dakikada Abdoulaye Doucoure’nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya da golle başlayan Watford, 65. dakikada Troy Deeney ile skoru 2-0’a getirirken maçtaki gol perdesini 90+2’de Roberto Maximiliano Pereyra kapattı ve Watford sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Watford bu sonuçla puanını 22 yaparken, 19. sıradaki Bournemouth 20 puanda kaldı.