MAÇ SONUCU | Bursaspor 1-1 İstanbulspor

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Alaturka Online
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Bursaspor, TFF 1. Lig’in 26. haftasında sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ev sahibi takım haftayı 42 puanla 4. sırada tamamlarken, konuk takım 32 puanla 13. sırada yer aldı.

07 Mart 2020 İbrahim Üzülmez`den istifa iddialarına yanıt! Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, İstanbulspor ile 1-1’lik beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın ardından çıkan istifa haberlerini değerlendirdi. Üzülmez, “Ben sonuna kadar Bursaspor`da görevimin başındayım. Yönetimden bana gelen bir şey yok. Ben bu takımı limana yanaştırmak için var gücümle çalışacağım” dedi. İlgili Haberi Oku

Maçtan dakikalar

20. dakikada Recep Aydın ceza yayının hemen üzerinden vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.

65. dakikada Eslem Öztürk, yaklaşık 30 metreden sert şutunu kaleci Çağlar Şahin Akbaba topu güçlükle kornere çeldi.

66. dakikada Eslem Öztürk kullandığı köşe atışında kale önünde Onur Ergün kafayla topu filelere gönderdi. 0-1

81. dakikada sağ kanattan Burak Kapacak’ın ortasında ceza sahası içinde Tayfur Bingöl’ün iyi yükselerek uzak kale direğine doğru yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Ali Akkor, Hakan Karabalcık

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Mamadou Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Aykut Akgün (Burak Kapacak dk. 80), Emirhan Aydoğan (Jani Atanasov dk. 61), Recep Aydın, Abdou Razack Traore (Ali Akman dk. 72), Kubilay Kanatsızkuş, Yevgen Seleznov

Yedekler: Emrullah, Onur, Cüneyt, İsmail, Sedat, Rüştü, Selçuk

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Zafer Şensoy, Wellington, Patrick Etoga Atchom, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Kağan Miray Bağış (Muhammed Enes Durmuş dk. 62), Kamal Issah, Eslem Öztürk (Melih Kabasakal dk. 78), Ali Dere (Rıdvan Şimşek dk. 81), Papa Alioune Diouf

Yedekler: Abdullah, Ömer, Mert, Egehan, Berkay, Erdem, Emir

Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı

Goller: Onur Ergün (dk. 66) (İstanbulspor), Tayfur Bingöl (dk. 81) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Jani Atanasov (Bursaspor), Onur Ergün, Ali Dere, Patrick Etoga Atchom, Alperen Uysal (İstanbulspor)

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