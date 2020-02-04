MAÇ SONUCU | CSKA Moskova 80-82 Anadolu Efes

Euroleague’deki temsilcimiz Anadolu Efes, 23. hafta mücadelesinde konuk olduğu CSKA Moskova’yı 82-80 mağlup etti ve 20 galibiyete ulaştı.

Anadolu Efes’in yıldızı Shane Larkin attığı 23 sayı ile maçın en skorer ismi olurken 19 sayı atan Vasilije Micic ve 13 sayı atan Rodrigue Beaubois onu takip eden isimlerdi.

CSKA Moskova’da ise 20 sayı atan Mike James mağlubiyete engel olamazken Johannes Voigtmann mücadeleyi 15 sayı ile tamamladı.

İki ekip arasında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı CSKA Moskova 81-80 kazanmıştı.