MAÇ SONUCU | Denizlispor Kayserispor 0-1 | Altın vuruş!

Süper Lig’in 22. haftasında Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Ligde son sırada yer alan Hes Kablo Kayserispor, rakibini 1-0 mağlup ederek 8 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Kayserispor, bundan önce en son 14. haftada Çaykur Rizespor’u mağlup etmişti.

Kayserispor’un tek golünü 69. dakikada Cristian Sapunaru kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 15’e yükselten Hes Kablo Kayserispor, son sıradan kurtulamasa da ligde kalma adına umutlandı. Denizlispor ise 24 puanla 12. sırada yer aldı.

Kayserispor, gelecek hafta Konyaspor’u konuk edecek. Denizlispor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

Ev sahibinde konuk ekibi alkışlayıp futbolculardan özellikle Olcay’ı yuhalayan taraftarlar, maçın ikinci yarısında teknik direktör Mehmet Özdilek’i istifaya davet etti.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı karşılaşmayı Denizlispor Başkanı Ali Çetin ile birlikte izledi. Maçı 4 bin 709 biletli seyirci takip etti. Deplasman tribününde yaklaşık 100 Kayserispor taraftarı takımlarına destek verdi.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, İlker Takpak

Yukatel Denizlispor: Stachowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Özgür Çek, Mbamba (Sedat Şahintürk dk. 77), Murawski, Sacko, Aissati (Recep Niyaz dk. 66), Estupinan (Olcay Şahan dk.62), Rodallega

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Muhammed Özkal, Alihan Kalkan, Ben Yousef, Barrow, Sackey

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Mesanovic (Rienstra dk. 85), Emre Taşdemir, Djedje, Pedro (Mario Situm dk. 79), Mensah, Diego, Gustavo, Kravets

Yedekler: İsmail Çipe, Emre Demir, Ömer Uzun, Aksel Aktaş, Mert Kula, Yasir Subaşı, Oğuzhan Çapar, Cenk Şahin

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Gol: Sapunaru (dk. 69) (Kayserispor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

3′ Sağ kanattan Hadi Sacko’nun ortasında ceza sahası içinde Oscar Estupinan’ın kafa vuruşunda top kalenin hemen üstünden auta çıktı.

6′ Denizlispor’un sağ kanattan kullandığı köşe atışında, defanstan seken topa gelişen vuran Hadi Sacko’nun şutu kalenin yanından dışarı gitti.

33′ Orta sahada aldığı topla ceza sahasına çalımlarla giren Mensah’ın vuruşunda kaleci Stachowiak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

52′ Emre’nin sol kanattan ortasında arka direkte Mesanovic kafayla topu indirdi. Topu önünde bulan ve dönerek vuran Kravets’in şutu kaleci Stachowiak’da kaldı.

GOL! 69′ Sol kanattan Mensah’ın yaptığı ortada ön direkte topa yükselen Sapunaru yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

75′ Olcay’ın pasıyla ceza sahasının sol köşesinde topla buluşan Özgür’ün ortasında ceza sahası içinde Rodallega’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung’da kaldı.

90′ Sağ kanattan Zeki’nin ortasında arka direkte bulunan Mustafa Yumlu’nun yaptığı kafa vuruşunu kaleci Lung güçlükle kornere çeldi.