MAÇ SONUCU | Eskişehirspor Adanaspor 0-0 | Kritik maçta gülen yok

Spor Toto 1’inci Lig’de Eskişehir Stadı’ndaki tadilat nedeniyle Afyonkarahisar’da oynanan maçta düşme hattından kurtulmaya çalışan iki takımın mücadelesinde Eskişehirspor ile Adanaspor 0-0 berabere kaldı.
Haftaya 9 puanla son sırada giren Eskişehirspor puanını 10’a yükseltirken, 16’ncı sıradaki Adanaspor ise puanını 14’e çıkarttı.
STAT: Zafer
HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Baran Eraslan, Bersan Duran
ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem Kılıçaslan, Alperen Kocabaş, Bedirhan Altuntaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk.79 Tolga Yakut), Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Halil İbrahim Öner (Dk.69 Onur Bayramoğlu), Kıvanç Karakaş (Dk.83 Hasan Ulaş Uygur), Mete Kaan Demir, Cemali Sertel
ADANASPOR: İrfan Can Eğribayat, Hakan Barış (Dk.46 Mustafa Samican Keskin), Ahmet Dereli (Dk.78 Serges Flavier Mbilla Etame), Eren Keleş, Enes Yasin Akyol, Amidou Diop (Dk.69 Moussa Bagayoko) Furkan Özçal, Renan Souza Diniz, Hakan Çinemre, Savaş Polat, Ronei Gleison
SARI KARTLAR: Onur Bayramoğlu (Eskişehirspor) – İrfan Can Eğribayat, Enes Yasin Akyol, Amidou Diop, Hakan Barış, Savaş Polat (Adanaspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
6′ Adanaspor’un geliştirdiği atakta Eren Keleş’in ceza alanına gönderdiği topta uzak kale direği önünde topla buluşan Furkan Özçal’ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
40′ Gelişen Eskişehirspor atağında Alperen topla ceza alanına sokuldu. Bu oyuncunun pasında ceza alanı sağ çaprazından topla buluşan Mehmet Feyzi, ön direğe ortaladı. Gelen topa İbrahim Halil Öner’in kafa vuruşu yandan auta gitti.
45+3′ Eskişehirspor’un geliştirdiği atakta sağ kanattan Furgan Polat’ın ceza alanına ortasında Mete Kaan Demir’in vuruşu üstten dışarı gitti.
62′ Gelişen Eskişehirspor atağında rakiplerinden kurtularak ceza alanı ön çizgisine yaklaşan Alperen’in sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.
82′ Gelişen Eskişehirspor atağında Yakup’un pasında topla buluşan Alperen’in şutunda top kaleci İrfan Can’da kaldı.
88′ Gelişen Adanaspor atağında sol kanattan Bagayoko’nun ortasında penaltı noktası üzerinde Mbilla Etame’nin kafa vuruşunda kaleye giden topu kaleci Ekrem kornere çelerek mutlak golü önledi.