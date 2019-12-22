MAÇ SONUCU | Fatih Karagümrük Keçiörengücü 0-2 | Üç puana Dialiba taşıdı

TFF 1. Lig’in 16. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Keçiörengücü’ne 2-0 mağlup oldu.
Bu galibiyetle Keçiörengücü 25 puana ulaşırken, Fatih Karagümrük 23 puanda kaldı.
Stat: Vefa
Hakemler: Murat Erdoğan, Muhammet Yumak, Cemil Tunç
Fatih Karagümrük: Saranov, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Dobrovoljc, Bülent Cevahir, Sabo (Çağrı Ortakaya dk. 86), Arif Morkaya, Zeki Yıldırım, Turgut Doğan Şahin (Abdulhamit Yıldız dk. 64), Darri (Barış Başdaş dk. 80), Emeghara
Yedekler: Aykut Özer, Sercan Yıldırım, Sosseh, Barış Özbek, Egemen Pehlivan, Murat Sarıgül
Teknik Direktör: Giray Bulak
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Sertaç Çam, Madinda (Burak Aydın dk. 83), İshak Çakmak, Süleyman Olgun, Kone (Abdulkadir Kuzey dk. 66), Dialiba (Mendy dk. 89)
Yedekler: Birkan Tetik, Cihan Can, Uğur Utlu, Cem Ekinci
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Goller: Dialiba (dk. 69 ve 86) (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Turgut Doğan Şahin (Fatih Karagümrük) Dialiba (Keçiörengücü)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
31′ Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan İshak Çakmak’ın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
40′ Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Zeki Yıldırım’ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
45′ Sol kanattan Abdulkadir’in yaptığı orta şut karışımı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin müdahalesinin ardından direğe çarparak kornere gitti.
49′ Sol kanattan Soner Gönül’ün şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
GOL! 69′ Madinda’nın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Dialiba’nın son çizgiye inerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
GOL! 86′ Fatih Karagümrük yarı sahası ortalarında topla buluşan Dialiba’nın ceza sahası içerisine girip, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2