MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 73-64 Olimpia Milano | Euroleague

Turkish Airlines Euroleague’in 21. haftasında Fenerbahçe Beko konuk ettiği İtalyan temsilcisi Olimpia Milano’yu 73-64 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler Euroleague’deki 9. galibiyetini elde ederken, İtalyan temsilcisi 11. yenilgisini yaşadı.

EUROLEAGUE MARŞI ISLIKLANDI

Fenerbahçe taraftarları Olimpia Milano maçı öncesi seromonide çalan Euroleague marşını ıslıkladı. Önceki maçlarda yapılan hakem hatalarına tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar marş çalınırken ıslıklı protesto ve “Mafya Euroleague” tezahüratında bulundu.

Fenerbahçe Beko mücadeleye Sloukas, De Colo, Kalinic, Datome ve Vesely ilk beşi ile başlarken konuk takım Olimpia Milano’nun beşi ise Sykes, Roll, Micov, Scola ve Tarczewski’den oluştu. Karşılaşmaya taraftarının yoğun desteği ile birlikte sert savunma yaparak başlayan iki takım ilk periyodun 5 dakikasını sayısız geçti. 5 dakikalık sayısız geçilen bölümün ardından Fenerbahçe Beko’nun Fransız yıldızı De Colo attığı üçlükle maçın ilk sayılarını kaydetti. Karşılıklı sayılar ile geçilen 5 dakikanın ardından Milano televizyon molasına önde 12-13 önde gitti. Molanın ardından toparlanan sarı-lacivertliler 4-0’lık seri yakalayarak rakibi karşısında 16-13 öne geçti ve İtalyan ekibine molayı aldırdı. Mola dönüşü sert savunmasına devam eden Fenerbahçe Beko, farkı daha da açtı ve ilk periyodu 24-15 önde tamamladı.

2. periyotta iyi savunmasına devam eden Fenerbahçe Beko periyodun bitimine 4:12 kala farkı çift hanelere çıkardı: 29-19. Etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler 8-1’lik seri ile farkı 17’ye kadar çıkardı ve Milano’ya mola aldırdı: 37-20. Mola dönüşü iyi savunma yapan konuk takım farkı 10’a indirdi ve 2. periyot 41-31 sarı-lacivertlilerin üstünlüğü ile sona erdi.

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İkinci yarı iki takımın bulduğu karşılıklı sayılar ile başladı. Fenerbahçe Beko, De Colo-Thomas ikili oyunları ile sayılar bulurken Milano, Della’nın sayıları ile oyuna tutundu: 51-41. Savunmasını sertleştiren İtalyan temsilcisi hücumda Sergio Rodriguez-Tarczewski ikili oyunu ile sayılar buldu ve periyodun bitimine 1:13 kala farkı tek hanelere indirerek Fenerbahçe Beko´ya molayı aldırdı: 54-47. Kalan bölümde iki ekipte skor bulmakta zorlandı ve sarı-lacivertliler son periyoda 56-47 önde girdi.

Son periyoda etkili başlayan Olimpia Milano farkı 5’e kadar indirdi: 56-51. Etkili oyununu sürdüren Milano, Tarczewski´nin boyalı alandan ve Della’nın orta mesafeden bulduğu sayılarla maçın bitimine 4:52 kala farkı 2’ye indirdi: 60-58. Savunmayı iyi yapmaya başlayan Fenerbahçe Beko, Sloukas’ın iyi oyun yönlendirmesi sonucu bulduğu sayılarla farkı tekrardan 5’e çıkardı ve müsabakanın bitimine 2:28 kala Milano’ya molayı aldırdı: 65-60. Mola dönüşü etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler Sloukas’ın bitime 1:14 kala attığı üçlükle farkı 9’a çıkardı ve rakibine bir kez daha mola aldırdı: 71-62. Mola dönüşünden sonra kalan süre karşılıklı basketler ile geçti ve Fenerbahçe Beko karşılaşmayı 73-64 mağlup etti.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

HAKEMLER: Christos Christodoulou, Carlos Peruga, Saso Petek

FENERBAHÇE BEKO: Westermann 3, De Colo 12, Williams, Thomas 10, Datome 14, Sloukas 10, Melih Mahmutoğlu, Vesely 10, Lauvergne, Kalinic 10, Nunnally 4, Ali Muhammed

OLIMPIA MILANO: Amedeo Della 6, Micov 2, Biligha, Guaditis 2, Roll 6, Sergio Rodriguez 9, Tarczewski 19, Nedovic 2, Cinciarini 2, Burns, Sykes 9, Scola 7

1. PERİYOT: 24-15

DEVRE: 41-31

3. PERİYOT: 56-47