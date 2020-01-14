MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 86-64 ASVEL

Fenerbahçe Beko, Euroleague’de normal sezonun 19. haftasında ASVEL’i konuk etti. Sezona kabus gibi bir giriş yapan ancak toparlanma yolunda olan sarı-lacivertliler, seyircisi önünde baştan sona üstün bir oyun sergiledi ve parkeden 86-64’lük skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz 8. galibiyetini elde etti ve 10. sıraya yükseldi. Fenerbahçe böylece normal sezonun bitimine 11 maç kala play-off’a kalma yolunda iddialı bir konuma gelmiş oldu.

MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 88-68 AX Armani Exchange Milan Anadolu Efes, Euroleague`in 19. haftasında AX Armani Exchange Milan`ı 88-68 mağlup ederek 16. galibiyetini aldı. Real Madrid`in yenildiği haftada Efes zirvede tek başına! İlgili Haberi Oku

De Colo ve Williams damgası!

Karşılaşmada Fenerbahçe Beko adına Nando de Colo ve Derrick Williams 16’şar sayı ile temsilcimizin ve karşılaşmanın en skorer oyuncuları oldular. Kostas Sloukas ise 10 sayısının yanına 10 asist ve 6 ribaunt ekledi. Konuk ekipte ise Amine Noua 12 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Noua 6 da ribaund aldı.

Çift maç haftasının yaşandığı Euroleague’de Fenerbahçe 20. maçında 16 Ocak’ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Barcelona’yı ağırlayacak.

Tony Parker da tribündeydi

NBA’in efsanevi oyun kurucularından Fransız eski basketbolcu Tony Parker da müsabakayı takip edenler arasındaydı. ASVEL’in ortaklarından biri olan Parker, maç öncesinde tribünleri de selamlarken aynı zamanda vatandaşı olan Fenerbahçe’nin yıldız ismi Nando de Colo ile bir süre sohbet etti. Ali Koç da maçta tribündeki yerini alırken elindeki tabletten aynı zamanda Kayserispor – Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası maçını takip etti.