MAÇ SONUCU | Galatasaray Fenerbahçe 80-77 | Derbinin galibi Galatasaray

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe’yi ağırladı. Galatasaray, müsabakadan 80-77’lik galibiyetle ayrıldı.
Bu galibiyetle ligde 17. galibiyetini alan Galatasaray, lider Fenerbahçe’ye yaklaştı. Bir maç fazlası bulunan Fenerbahçe, 18 galibiyet ile ligin zirvesinde yer alıyor.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Orkun Yurtdaş, Göksun Öz, Umut Özgün Ergin
Galatasaray: Işıl Alben 4, Hartley 29, Meltem Yıldızhan 2, Tilbe Şenyürek 12, Stankovic 11, Macaulay 16, Sinem 2, Şerife 4
Başantrenör: Efe Güven
Fenerbahçe: Olcay Çakır 4, Iagupova 24, Zandalasini 11, Tuğçe Canıtez 3, Williams 17, Ayşe 5, Gray 2, Stokes 9
Başantrenör: Victor Lapena
1. periyot: 18-18
Devre: 42-39 (Galatasaray lehine)
3. periyot: 64-58 (Galatasaray lehine)
5 faul: Hartley (Galatasaray)