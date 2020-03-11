MAÇ SONUCU | Giresunspor Keçiörengücü 1-0 | Karadeniz ekibi seriye bağladı

TFF 1´inci Lig’in 27’nci haftasında oynanan maçta Giresunspor, Keçiörengücü´nü 1-0 yenerek üst üste 3´üncü galibiyetini aldı.
Karşılaşmanın tek golü Özgür Can’dan geldi.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Oğuz Terzi, Hasan Hüseyin Tetik
GİRESUNSPOR: Metin Erol, Uğur, Murat, Numan, Muhammed, Mehmet Güven, Bekir, Michael Landel, Ahmet İlhan (Dk. 90+2 Tanase), Del Valle (Dk. 83 Mehmet Taş), Özgür Can (Dk. 80 Alpay)
KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Abdulkadir, Samet, Erdi, Hüsamettin, Bokila, İshak, Burak (Dk. 71 Kone) (Dk. 89 Diarra), Dialiba Diabang, Süleyman, Bernard Mendy (Dk. 63 Devrim)
SARI KARTLAR: Muhammed, Mehmet Taş, Bekir (Giresunspor), Hüsamettin, Bokila (Keçiörengücü)
GOL: Dk. 26 Özgür Can (Giresunspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
23′ Landel´in savunma arkasına gönderdiği pasla toplu buluşan Ahmet İlhan´ın aşırtma vuruşu az farkla yandan auta gitti.
GOL! 26′ Giresunspor ani atağında Özgür Can ceza yayı üzerinde kaleci Metin’i geçerek topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
33′ Ceza yayı üzerinde top Murat’ın eline çarptı. İshak’ın doğrudan kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.
55′ Ceza sahası içerisinde topla buluşan Özgür Can´ın şutu auta gitti.
58′ Ahmet İlhan´ın uzaktan şut denemesinde top yandan auta çıktı.
90+1′ Samet Akaydın´ın ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruştu top üst direkten auta gitti.