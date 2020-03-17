MAÇ SONUCU | Göztepe 2-0 Çaykur Rizespor

Süper Lig’in erteleme karşılaşmasında Göztepe ile Çaykur Rizespor İzmir’de kozlarını paylaştı.
Corona virüsü tehdidi nedeniyle seyircisiz oynanan maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle geçilirken 56. dakikada Berkan Emir’in attığı gol sessizliği bozdu.
Bu golden 5 dakika sahneye çıkan İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni, Göztepe’yi 2-0’lık üstünlüğe taşırken kalan dakikalarda başka gol olmayınca İzmir ekibi sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.
Bu sonuçla 4 hafta sonra galibiyete ulaşan Göztepe puanını 37 yaparken 8 haftadır kazanamyan Çaykur Rizespor ise 25 puanda kaldı.
Göztepe ligde bir sonraki maçında Trabzonspor’u konuk ederken Çaykur Rizespor ise sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
- 5. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe’de Castro ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan topa vurdu, Rizesporlu Garmash’a çarpan top kornere çıktı.
- 9. dakikada sol kanattan atak yapan Rizespor’da ceza sahasına içerisine topla giren Garmash, sol çaprazdan şutunu attı, top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.
- 24. dakikada sol kanattan serbest vuruş kullanan Göztepe’de Napoleoni’nin yaptığı ortada topa ceza sahası içinde Titi dokundu. Pozisyonun devamında kaleci Gökhan Akkan topu yatarak kontrol etti.
- 38. dakikada sol taraftan atağa çıkan Göztepe’de Soner Aydoğdu’nun sol çaprazdan yaptığı orta şut karşımı vuruşta kaleci Gökhan Akkan topu kurtardı.
- 45+1. dakikada sol taraftar korner kullanan Göztepe’de Berkan Emir’in ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Borges, kafa vuruşu yaptı ancak top kalenin üstünden auta çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
- 53. dakikada sağ kanattan yüklenen Göztepe’de topla birlikte ceza sahasına giren Jerome şut attı, top kaleci Gökhan Akkan’dan oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Jerome topa dokunsa da Gökhan Akkan tekrar topun sahibi oldu.
- 56. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe’de Berkan Emir ceza sahası dışı sol çaprazda topa vurdu, Rizesporlu Talbi’ye çarpan top kaleci Gökhan Akkan’ı şaşırtarak ağlarla buluştu. 1-
- 61. dakikada sağ kanattan atak yapan Göztepe’de Castro’nun ceza sahası içinden verdiği pasla sol çaprazda buluşan Napoleoni, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0
- 70. dakikada kaleyi cepheden gören bir yerden serbest vuruş kullanan Rizespor’da Boldrin’in şutunda top barajı aşarak kaleye yöneldi. Kaleci Beto sağ tarafına gelen şutu kurtarırken top oyun alanına döndü.
- 88. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe’de topla birlikte ceza sahasına sağ çaprazdan giren Mossoro’nun attığı şutta top kaleci Gökhan Akkan’dan oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında topla buluşan Deniz Kadah, topa vursa da meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan’da kaldı.