MAÇ SONUCU | Göztepe 2-2 Antalyaspor

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nun rövanşında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynanan mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi. Bu sonuç Antalyaspor’u kupada çeyrek finale taşıdı.

İlk maçı sahasında 4-3 kazanan kırmızı-beyazlılar, rövanş maçına 31. dakikada Harun Alpsoy’un golüyle başladı. Göztepe bu gole 33’te yeni transfer Tripic ile cevap verdi: 1-1. Antalyaspor 41. dakikada Mukairu ile bir kez daha öne geçerek ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

55. dakikada oyuna sonradan giren Halil Akbunar çok şık bir gol atarak maça 2-2’lik dengeyi getirdi. Geride kalan dakikalarda takımlar skoru değiştirmeyince tur biletini kapan taraf Antalyaspor oldu.

Antalyaspor’da oyuna 65. dakikada giren Amilton, 76 ve 86. dakikalarda sarı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kırmızı-beyazlılar; Kırklarelispor, Fenerbahçe ve Alanyaspor’dan sonra çeyrek finale yükselen dördüncü takım oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale kuraları 24 Ocak Cuma günü çekilecek.