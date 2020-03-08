MAÇ SONUCU | Juventus 2-0 Inter

İtalya Serie A’nın 26. haftasında şampiyonluk yarışı veren Juventus ile Inter karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazanmayı başardı.

Ligdeki tüm maçlar gibi corona virüsü nedeniyle seyircisiz oynanan maçta Juve’ye galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Ramsey ve 67. dakikada Dybala kaydetti. Galli futbolcu, ikinci golün de asistini yaptı.

Inter’de yedek kaleci Padelli çıkan tartışma sonrasında yedek kulübesindeyken kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Juventus 63 puanla zirvede yer aldı. Lazio 62 puanla 2. sırada haftayı tamamlarken, Inter 54 puanda kalarak 3. sırada yer aldı.

Gelecek hafta Inter sahasında Sassuolo ile, Juventus ise Bologna ile deplasmanda karşılaşacak.

İtalya`da maç öncesi corona krizi! Soyunma odasında 75 dakika… Tüm maçların 1 ay boyunca seyircisiz oynanma kararı verildiği İtalya`da, Parma-SPAL maçı öncesinde büyük bir kaos yaşandı. Oyuncular ısınıp, maça çıkmaya hazırlanırken gelen haber sonrasında soyunma odasına gönderildi. Sağlık Bakanlığı`nın maçların iptalini talep etmesi nedeniyle oyuncular, karşılaşmanın resmi başlama saatinden 75 dakika sonra sahaya çıkabildi. İlgili Haberi Oku