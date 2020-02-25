MAÇ SONUCU | Karagümrük 2-0 Eskişehirspor

TFF 1. Lig’in 24. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Eskişehirspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 37 puanla 5. sırada yer alırken, ligin son sırasındaki Es-Es ise 16 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

33. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Ndao’nun yaptığı ortada kale önünde Yalçın Ayhan’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

37. dakikada sol taraftan Bülent Kocabey’in içeri çevirdiği topa Sobiech kontrol ederek aşırtma vuruşunu yaptı. Kale önünde seken topu takip eden Ramazan Civelek’in kafayla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

43. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Metehan’ın dar açıdan sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Aykut kornere çeldi.

55. dakikada sol taraftan Bülent’in kullandığı köşe vuruşunda Fatih’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

81. dakikada Eskişehirspor kalecisi Ekrem Kılıçarslan topa ceza sahası dışında müdahale ettiği için hakem Bahattin Şimşek kırmızı kartına başvurarak bu oyuncuyu oyundan attı. Oyuncu değişiklik hakkını doldurmuş olan Eskişehirspor’da Bedirhan Altunbaş kaleye geçen isim oldu.

90+3. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Engin Bekdemir’in kalede bulunan Bedirhan ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Bedirhan Altunbaş’ta kaldı.

Stat: Vefa

Hakemler: Bahattin Şimşek, Oğuz Terzi, Ömer Tevfik Özkoç

Fatih Karagümrük: Aykut, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Bülent Cevahir, Attamah, Sabo (Zeki Yıldırım dk. 70), Emeghara, Ramazan Civelek (Engin Bekdemir dk. 62), Ndao (Darri dk. 85), Sobiech

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Efe Tatlı, Ahmet Aras, Çağrı Ortakaya, Erdal Öztürk

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mevlüt Çelik, Erdal Akdarı, Cemali Sertel (Bedirhan Altunbaş dk. 30), Alperen Kocabaş, Furgan Polat (İbrahim Halil Öner dk. 60), Furkan Balaban, Mete Demir (Onur Bayramoğlu dk. 72), Mehmet Özcan, Metehan Altunbaş

Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Doğukan Ünal, Hasan Ulaş Uyğur, Selman Çiftkanatlı, Tolga Yakut, Berkay Tanır, Muhammet Yahya Akbulut

Teknik Direktör: Mustafa Özer

Goller: Ramazan Civelek (dk. 37), Fatih Kuruçuk (dk. 55) (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Ekrem Kılıçarslan (dk. 81) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Sabo(Fatih Karagümrük), Cemali Sertel, İbrahim Halil Öner, Alperen Kocabaş (Eskişehirspor)