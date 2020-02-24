MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 2-0 Yukatel Denizlispor

Süper Lig’de 23. haftanın İstanbul’da oynanan kapanış maçında Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor’u konuk etti. Kasımpaşa, zorlu maçta sahadan 2-0’lık skorla galip ayrılmayı başardı ve kümede kalma yolunda oldukça kritik bir üç puan elde etti.

Kasımpaşa kritik galibiyetin ardından 19 puana yükseldi, Bülent Uygun yönetiminde ilk maçına çıkan Yukatel Denizlispor ise 24 puanda kaldı ve tehlike hattından uzaklaşma fırsatını tepmiş oldu.

Son dakika! Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin maç esnasında tribünde kalp krizi geçirdi Son dakika! Kasımpaşa Denizlispor maçı esnasında Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, DHA`nın haberine göre kalp krizi geçirdi ve derhal hastaneye kaldırıldı. İlgili Haberi Oku

Ev sahibi Paşa’nın gollerini 22’de Tomas Brecka ve 83’te Haris Hajradinovic kaydetti. Kasımpaşa’da Sportif Direktör Nursal Bilgin, 60’ta tribünde kalp krizi geçirdi. Bilgin sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sahaya giren ambulansla derhal hastaneye kaldırıldı.