MAÇ SONUCU | Liverpool 1-0 Everton

FA Cup’ın 3. turunda Liverpool ile Everton karşı karşıya geldi. Anfield’da oynanan mücadeleyi Kırmızılar 1-0 kazanarak 4. tura yükseldi.
Merseyside derbisinde Jürgen Klopp yedek ve genç oyunculardan kurulu bir ilk 11 sahaya sürdü. Liverpool’un galibiyet golünü 18 yaşındaki Curtis Jones 71. dakikada kaydetti.
Liverpool’un Salzburg’tan transfer ettiği 24 yaşındaki Japon Takumi Minamino da ilk kez forma giyerken sahada 70 dakikada kaldı.
Everton’da ise teknik direktör Carlo Ancelotti, Cenk Tosun’u maç kadrosuna dahil etmedi.